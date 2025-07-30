29 июля во Владимире Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». На встречу с главой региона записались пять жителей

29 июля во Владимире Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». На встречу с главой региона записались пять жителей региона, среди них был православный доброволец, который попросил помощи в сохранении церкви Флора и Лавра в селе Суворотское. Церковь Флора и Лавра является памятником культурного наследия и сейчас нуждается