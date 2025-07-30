Поймал образованный чукча золотую рыбку.
-Отпусти меня, о чукча, взмолилась рыбка, и я выполню три любых твоих желания.
-Достаточно и одного, сказал чукча, однако тебе придется поднапрячься. Хочу, чтобы история пошла другим путем и царь Александр продал бы США не Аляску, а Чукотку.
Тяжко вздохнула рыбка, но делать нечего: уговор дороже денег.
Радостный чукча побежал домой, с любопытством озираясь по сторонам и с удовольствием отмечая, как много вокруг изменений.
Добравшись до яранги, которая превратилась в уютный двухэтажный особнячок, он сразу же включил плазменный телевизор. И едва не онемел от изумления: на экране крупным планом появилось лицо Президента США Джорджа Буша. Прищурившись в свете юпитеров, он торжественно произнес:
- Моя сегодня
