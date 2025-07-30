Иномарка спровоцировала ДТП на 27 километре дороги «Владимир – Муром – Арзамас» в Судогодском районе. Авария произошла 29 июля около 16:50, рассказали в пресс-службе УМВД области. 48-летний

Иномарка спровоцировала ДТП на 27 километре дороги «Владимир – Муром – Арзамас» в Судогодском районе. Авария произошла 29 июля около 16:50, рассказали в пресс-службе УМВД области. 48-летний водитель «Тойоты» наехал на «Рено», за рулем которого был 61-летний водитель. Он стоял на полосе движения в сторону Мурома, пропуская встречные авто, поскольку собирался повернуть налево на нерегулируемом