Во Владимире спасатели пришли на помощь к пожилой женщине, оказавшейся запертой в своей квартире из-за кошачьего романа. Мейн-кун по кличке Ашот, увлекшись свиданием с кошечкой, опрокинул тележку в прихожей и заблокировал входную дверь.Прибывшим спасателям пришлось проникать в квартиру через окно и с помощью инструментов освобождать дверь.Кошачья «дама» сбежала сразу, а кот Ашот остался с любимой хозяйкой, избежав наказания за сорванную операцию по спасению.