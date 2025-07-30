В историческом центре Владимира наконец-то отремонтируют ограду Успенского собора 19 века. Подрядчика искали долго, и вот работы стартовали. В рамках первоочередных противоаварийных и

В историческом центре Владимира наконец-то отремонтируют ограду Успенского собора 19 века. Подрядчика искали долго, и вот работы стартовали. В рамках первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий подрядчик ИП Евгений Эдуардович Никифиров, выигравший тендер, за 6,4 миллиона займется восстановлением южной стены ограды 19 века. Последний раз её ремонтировали в 2003 году, ещё до того, как она получила