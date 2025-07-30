Послание в будущее. Во Владимире на территории бывшего Тракторного завода состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание строящегося жилого комплекса GloraX

Послание в будущее. Во Владимире на территории бывшего Тракторного завода состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание строящегося жилого комплекса GloraX Октябрьский. Перед торжественной церемонией свои пожелания будущим поколениям оставил и президент федерального девелопера GloraX. Дмитрий Кашинский, президент GloraX Я хочу пожелать счастливой жизни тем людям, которые будут здесь жить, владимирцам, потому что на