НЛО – время неопознанных колокольчиков — выставка с таким названием открылась в Екатеринбурге. Это проект карельского художника Михаила Ураева. 140 его произведений разместили в Музее наивного искусства.На этой картине геометрическая графика словно сливается с поэтическими текстами. Так художник Михаил Ураев словно вёл диалог со зрителем. При том своими текстами — стихами собственно сочинения или комментариями.Тебе сначала кажется, что это просто какой-то детский рисунок, но чем больше вглядываешься в это, тем оно сильнее цепляет эмоционально. Помогает понять художника в те или иные периоды времени, когда он это писал, — говорит посетитель выставки Максим Боровских.НЛО — время неопознанных колокольчиков — так называется эта выставка. Название заимствованно как раз из поэтического сборника художника. Специалисты говорят, это своеобразная метафора всего его творчества. Всего Михаил Ураев создал около тысячи графических листов, объединяющих образ и слово.Михаил Ураев относится к художникам аутсайдарта. Это, как правило, авторы, которые имеют некую сверхценную идею, которую, как правило, они визуально воплощают. Плодят похожие композиции, создают определённый мир в определённой цветовой гамме. А вот Михаил Ураев он очень разнообразен и его увлекали в разный период времени очень разные темы, — говорит куратор выставки НЛО — время неопознанных колокольчиков Яна Таушканова.Экспозиция сформирована с учетом увлечений и хронологических периодов жизни автора. Начинается выставка с поздних работ — это фломастерные рисунки. Далее идут композиции, напоминающие наскальную живопись, а затем серия работ под названием Графика головной боли.Трехдневная депрессия — это не просто название картины, а эмоциональное состояние самого художника во время его творчества. В этом зале можно подробнее проследить настроение мастера. А здесь расположены портреты великих личностей, например, зарисовка с Ницше.Михаил Ураев использовал не только разные техники, но и материалы, его работы выполнены и тушью, и гуашью, и даже ручкой. Изучать мир художника уральцы смогут до 5 октября.