Компания «CG Development» выразила готовность достроить первый корпус

Во Владимире наметился прогресс в решении проблемы обманутых дольщиков ЖК «Дуброва парк-2». Как губернатор Александр Авдеев после встречи с дольщиками и потенциальными инвесторами, нашлись застройщики, готовые завершить возведение первого и четвертого корпусов жилого комплекса.Губернатор отметил, что компания «CG Development» выразила готовность достроить первый корпус, который сейчас готов на 60%, к 2027–2028 годам. А ООО «Игротэк» совместно с партнером согласились взять на себя завершение строительства четвертого корпуса, готовность которого составляет 75%, к 2028–2029 годам.Александр Авдеев подчеркнул, что в восстановлении прав дольщиков активно участвуют региональные власти, прокуратура и УМВД. Он поручил Минстрою совместно с конкурсным управляющим в течение недели провести встречи инвесторов с дольщиками по отдельным корпусам, так как окончательное решение о передаче объектов новым застройщикам будет зависеть от самих дольщиков на будущем собрании.Что касается пятого корпуса, готовность которого составляет всего 10%, то по нему рассматривается вариант реализации имущества застройщика с торгов с последующими выплатами пострадавшим гражданам.