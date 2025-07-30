Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Киржачский районный суд местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте немаркированной табачной продукции.Согласно материалам дела, в период с января по ноябрь 2024 года мужчина приобретал в Москве и привозил в Киржач более 3,8 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.Контрафактную продукцию он хранил в гараже и планировал продавать водителям-дальнобойщикам на трассе А108. Незаконная деятельность была пресечена правоохранительными органами, товар изъят.Суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере) и приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Незаконно приобретенные сигареты, стоимость которых составила почти полмиллиона рублей, подлежат уничтожению.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.