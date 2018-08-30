Умер человек-эпоха – легендарный Иосиф Кобзон. Коллеги и
поклонники вспоминают, каким решительным и мужественным был певец.
Умер человек-эпоха – легендарный Иосиф Кобзон. Коллеги и
поклонники вспоминают, каким решительным и мужественным был певец.
Политик Ирина Хакамада, выражая соболезнования близким Иосифа
Давыдовича, рассказала, как во время захвата театрального центра на Дубровке в
2002 году, артист, рискуя собой, вел переговоры с террористами. Тогда Кобзону
удалось вывести из здания пятерых заложников – женщину и детей.
"В „Норд-Осте“ он был мне опорой и защитой. Человек с
огромным масштабом личности и честью воина", – сказала Хакамада. Также она
отметила, что Иосиф Давыдович стал частью истории.
О том, что артист был не робкого десятка говорит
и музыкант Юрий Лоза. "Он был способен на поступок. Зайти к террористам
на Дубровке – это дорогого стоит. Я всем говорю: а вы бы вошли? Они же
неадекватные, у них пальцы на курке, они обвешаны поясами шахидов… Ну как можно
вот так взять и собственную жизнь поставить на кон?" – рассуждает Лоза.
Добавим, что женщина, которую Кобзон вместе с детьми вывел
из захваченного театра, Любовь Корнилова не смогла найти слов, чтобы описать горечь
утраты и выразить соболезнования. "Я не буду ничего говорить, извините", – цитирует
женщину телеканал "". Этот же источник сообщает, что Любовь будет
присутствовать на похоронах звезды эстрады.
Добавим, что Корнилова и Кобзон после тех ужасных событий
2002 года продолжали поддерживать связь. Впоследствии у Любови родился ребенок,
которого назвали в честь Иосифа Давыдовича.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м
году жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.
Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,
что там же находятся могилы его близких родственников.