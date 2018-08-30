Умер человек-эпоха – легендарный Иосиф Кобзон. Коллеги и поклонники вспоминают, каким решительным и мужественным был певец.

Умер человек-эпоха – легендарный Иосиф Кобзон. Коллеги ипоклонники вспоминают, каким решительным и мужественным был певец.Политик Ирина Хакамада, выражая соболезнования близким ИосифаДавыдовича, рассказала, как во время захвата театрального центра на Дубровке в2002 году, артист, рискуя собой, вел переговоры с террористами. Тогда Кобзонуудалось вывести из здания пятерых заложников – женщину и детей."В „Норд-Осте“ он был мне опорой и защитой. Человек согромным масштабом личности и честью воина", – сказала Хакамада. Также онаотметила, что Иосиф Давыдович стал частью истории.О том, что артист был не робкого десятка говорити музыкант Юрий Лоза. "Он был способен на поступок. Зайти к террористамна Дубровке – это дорогого стоит. Я всем говорю: а вы бы вошли? Они женеадекватные, у них пальцы на курке, они обвешаны поясами шахидов… Ну как можновот так взять и собственную жизнь поставить на кон?" – рассуждает Лоза.Добавим, что женщина, которую Кобзон вместе с детьми вывелиз захваченного театра, Любовь Корнилова не смогла найти слов, чтобы описать горечьутраты и выразить соболезнования. "Я не буду ничего говорить, извините", – цитируетженщину телеканал "". Этот же источник сообщает, что Любовь будетприсутствовать на похоронах звезды эстрады.Добавим, что Корнилова и Кобзон после тех ужасных событий2002 года продолжали поддерживать связь. Впоследствии у Любови родился ребенок,которого назвали в честь Иосифа Давыдовича.Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-мгоду жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,что там же находятся могилы его близких родственников.