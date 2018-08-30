Это касается и слабоалкогольного пива

Это касается и слабоалкогольного пива1 сентября во Владимирской области традиционно не будут продавать алкоголь. Регион присоединился к закону о дополнительном ограничении времени, мест и условий продажи в 2014 году.Жители не смогут купить не только крепкие напитки, но и пиво. Запрет на алкоголь не распространяется на кафе и рестораны. Закон действует во Владимирской области и 8 июля - в День семьи, любви и верности.День знаний в этом году приходится на субботу. Школьники не будут учиться в этот день. 1 сентября по всему городу пройдут только торжественные линейки.