Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала Челночницы на канале Россия1 снималась в интересном положении.

Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале"Россия1" снималась в интересном положении.О том, что знаменитостьждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужаИльи Древнова случится прибавление в семействе.У Порошиной –четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшиепоявились в браке с Древновым.Многодетной материпомогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж. Илья развозит девочек покружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка,передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальноммедицинском центре.Как писали Dni.Ru, Порошина воспитывает довольно строго. "Повозможности – так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, итанцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаемдочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.Напомним, в прошломгоду Мария Порошина впервые за много лет прокомментировала измену своегобывшего мужа Гоши Куценко. Оказывается, в свое время актриса не смоглапростить мужу предательство. "Прошло много времени, и сегодняу меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – каквелели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – поделилась звездаэкрана.