Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала Челночницы на канале
Россия1 снималась в интересном положении.
Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале
"Россия1" снималась в интересном положении.
О том, что знаменитость
ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа
Ильи Древнова случится прибавление в семействе.
У Порошиной –
четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и
3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшие
появились в браке с Древновым.
Многодетной матери
помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж. Илья развозит девочек по
кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка,
передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном
медицинском центре.
Как писали Dni.Ru, Порошина воспитывает довольно строго. "По
возможности – так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и
танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем
дочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.
Напомним, в прошлом
году Мария Порошина впервые за много лет прокомментировала измену своего
бывшего мужа Гоши Куценко. Оказывается, в свое время актриса не смогла
простить мужу предательство. "Прошло много времени, и сегодня
у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – как
велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – поделилась звезда
экрана.