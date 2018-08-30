Актрису Московского музыкального цыганского театра Ромэн Зинаиду Осипову избил коллега. В результате женщина попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Актрису Московского музыкального цыганского театра "Ромэн" Зинаиду Осипову избил коллега. В результате женщина попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.Полиция выяснила, что после вечернего спектакля к актрисе на лестничной площадке подошел коллега и ударил ее лбом о перила. Причиной такого поступка стала ревность.Осипова отказалась от написания заявления. Полиция проводит проверку.