Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием."А у нас во дворе есть девчонка одна", — лирическая песня, невероятно соответствующая эпохе оттепели с ее ориентиром на жизнь и чувства обычного человека, прозвучала в 1962 году в эфире Центрального телевидения. После этого в редакцию полетели письма. Спрашивали, случились ли у героев песни отношения, а 25-летний исполнитель Иосиф Кобзон, как принято говорить, проснулся знаменитым.У уроженца захолустного городка Часов Яр Донецкой области открытое лицо, притягательная улыбка и глубокий баритон. Знаменитый фестиваль "Песня года", основанный в 1971-м, открывался выступлением Кобзона.Если обычно у исполнителя от силы пять песен можно назвать визитной карточкой, то у Кобзона десятки: это лирические, романтические, патриотические, военные.Его голос звучал из каждого окна, без него не обходился ни один Новый год. Кобзон ездил с гастролями по всей стране, подбадривал молодых строителей БАМа, выступая на наскоро сколоченных подмостках. Позже ездил в Афганистан, где пел для наших солдат, выступал перед ликвидаторами Чернобыля.Баритон Иосифа Давыдовича был саундтреком всей жизни в СССР, конечно, в разрешенных цензурой рамках. Это был идиллический Советский Союз, где лился негасимый свет из московских окон, где никак не хотелось расставаться с комсомолом, где романтической любовью была Куба, а потом уже геологи и физики, на которых сходился клином белый свет. Кобзон пел даже для детей, но с нотками суровой назидательности.Один из культовых сериалов "17 мгновений весны" — песни Таривердиева тоже исполняет Кобзон. Режиссер Лиознова попросила его петь не так, чтобы слышался Кобзон, а так, чтобы слышался Штирлиц. Кобзон спел, но попросил убрать свою фамилию из титров.Трудолюбивый, энергичный, деятельный, он курировал спектакли и концерты. Основал эстрадный факультет в Институте театрального искусства Гнесиных. В 1990-х пошел в политику, был депутатом Госдумы нескольких созывов.Известна история, когда во время захвата заложников в театре на Дубровке он вел переговоры с террористами и вывел женщину с детьми из зала. Потом спасенная назвала сына, появившегося позже, Иосифом.Он поддержал решение по возвращению Крыма, он приехал в Луганск и Донецк. В Донецкий центр эндокринологии Кобзон привез дефицитный инсулин, выступил в местном театре, за что украинские власти лишили его звания почетный гражданин Днепропетровска, Краматорска и Славянска.Годы шли, и все так же никакие большие официальные концерты не обходились без Иосифа Кобзона. Его репертуар только расширялся — еврейские песни, бардовские, даже шансон. При этом ему никогда не изменял вкус.Кобзон мужественно боролся со своей болезнью, продолжая работать. И до конца дней так и не расстался с песней.