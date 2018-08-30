Телеведущий выразил свои
соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР, певца и депутата
Госдумы. Максим Галкин рассказал, каким ему запомнился Иосиф Кобзон.
Телеведущий выразил свои
соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР, певца и депутата
Госдумы. Максим Галкин рассказал, каким ему запомнился Иосиф Кобзон.
Своими
чувствами в связи со смертью друга и коллеги артист поделился на своей
страничке в Instagram.
Он отметил, что Иосиф Давыдович был символом и опорой советской сцены, человеком,
неравнодушным к участи других. Он добавил, что Кобзону посредством своих песен
удавалось находить лекарство от смерти.
По словам Галкина, артист
обладал прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для
сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. "Хлопотал за многих,
помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают… Уникальный
человек, вряд ли такой когда-либо еще появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф
Давыдович!... Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои
уставшие плечи… Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа
Давыдовича", – заключил телеведущий.
Отметим, последние
недели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся с
раком 13 лет. Кобзон ушел из жизни 30 августа. Его
похоронят 2 сентября.
Смерть легендарного исполнителя больно ударила
по многим знаменитостям, которые его знали, а также по поклонникам его
творчества. В частности, певец Николай Басков назвал кончину Кобзона огромной
потерей для страны.