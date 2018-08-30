Телеведущий выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР, певца и депутата Госдумы. Максим Галкин рассказал, каким ему запомнился Иосиф Кобзон.

Телеведущий выразил своисоболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР, певца и депутатаГосдумы. Максим Галкин рассказал, каким ему запомнился Иосиф Кобзон.Своимичувствами в связи со смертью друга и коллеги артист поделился на своейстраничке в Instagram.Он отметил, что Иосиф Давыдович был символом и опорой советской сцены, человеком,неравнодушным к участи других. Он добавил, что Кобзону посредством своих песенудавалось находить лекарство от смерти.По словам Галкина, артистобладал прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только длясцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. "Хлопотал за многих,помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают… Уникальныйчеловек, вряд ли такой когда-либо еще появится на нашей сцене. Прощайте, ИосифДавыдович!... Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил своиуставшие плечи… Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным ИосифаДавыдовича", – заключил телеведущий.Отметим, последниенедели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся сраком 13 лет. Кобзон ушел из жизни 30 августа. Егопохоронят 2 сентября.Смерть легендарного исполнителя больно ударилапо многим знаменитостям, которые его знали, а также по поклонникам еготворчества. В частности, певец Николай Басков назвал кончину Кобзона огромнойпотерей для страны.