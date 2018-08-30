Полузащитник футбольной сборной Бельгии и английского клуба Вест Бромвич Альбион Насер Шадли может покинуть Туманный Альбион и перебраться в чемпионат Франции. Бельгиец может стать одноклубником экс-армейца Александра Головина в Монако.

Полузащитник футбольной сборной Бельгии и английского клуба "Вест Бромвич Альбион" Насер Шадли может покинуть Туманный Альбион и перебраться в чемпионат Франции. Бельгиец может стать одноклубником экс-армейца Александра Головина в "Монако".Шадли решил покинуть стан английских "дроздов" после того, как его нынешний клуб вылетел из высшего дивизиона Англии, напоминает RMC Sport. При этом немаловажную роль сыграл финансовый вопрос: зарплата бельгийца снизилась до 45 тыс. евро в неделю."Монако" принципиально договорился с представителями "Вест Бромвича" о переходе 29-летнего игрока, стоимость трансфера оценивается примерно в 12 млн евро. Шадли прибыл в Монте-Карло для прохождения медосмотра перед окончательным закрытием сделки.