Безобразную драку устроила Эвелина Бледанс на съемках своего любимого ток-шоу. Инцидент уже бурно обсуждают в соцсетях.

Безобразную драку устроила Эвелина Бледанс на съемках своеголюбимого ток-шоу. Инцидент уже бурно обсуждают в соцсетях.Целью атаки экспансивной актрисы на сей раз стала директортеатра "Наш". Елена Лебедева сама сообщила об этом в соцсети. "СегодняБледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто неожидал", – сообщила Елена подписчикам. Телеведущая пыталась ударить ее в лицо."Я просто высказалась относительно всей той показухи,которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины,совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во времясъемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целиласьв лицо", – пожаловалась Елена. Она добавила, что палец на руке распух исильно болит.По словам Лебедевой, ведущий программы Андрей Малахов былрядом, всего в паре метров – но разбушевавшуюся Эвелину успокаивать не стал.Видимо, испугался, заключила директор театра. Елена признается, что совсем неожидала такой реакции от Эвелины – ведь все реплики были согласованы средакторами программы. Буйство Бледанс Лебедева объясняет тем, что актрисатаким образом пиарит свою персону.Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс сделала ЭКО в эфирешоу Андрея Малахова. Как отмечается, процедура прошла удачно. Актриса станетмамой в третий раз. Однако директор театра "НАШ" заявила, чтопоказуха скандальной артистки приведет к закономерному итогу – очередномунесчастью, вроде рождения ребенка с синдромом Дауна. Комментаторы неудивляются, что Эвелина столь бурно отреагировала на эти слова: ведь одноготакого ребенка она уже воспитывает, пишет Life.ru.