Безобразную драку устроила Эвелина Бледанс на съемках своего
любимого ток-шоу. Инцидент уже бурно обсуждают в соцсетях.
Безобразную драку устроила Эвелина Бледанс на съемках своего
любимого ток-шоу. Инцидент уже бурно обсуждают в соцсетях.
Целью атаки экспансивной актрисы на сей раз стала директор
театра "Наш". Елена Лебедева сама сообщила об этом в соцсети. "Сегодня
Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не
ожидал", – сообщила Елена подписчикам. Телеведущая пыталась ударить ее в лицо.
"Я просто высказалась относительно всей той показухи,
которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины,
совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во время
съемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целилась
в лицо", – пожаловалась Елена. Она добавила, что палец на руке распух и
сильно болит.
По словам Лебедевой, ведущий программы Андрей Малахов был
рядом, всего в паре метров – но разбушевавшуюся Эвелину успокаивать не стал.
Видимо, испугался, заключила директор театра. Елена признается, что совсем не
ожидала такой реакции от Эвелины – ведь все реплики были согласованы с
редакторами программы. Буйство Бледанс Лебедева объясняет тем, что актриса
таким образом пиарит свою персону.
Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс сделала ЭКО в эфире
шоу Андрея Малахова. Как отмечается, процедура прошла удачно. Актриса станет
мамой в третий раз. Однако директор театра "НАШ" заявила, что
показуха скандальной артистки приведет к закономерному итогу – очередному
несчастью, вроде рождения ребенка с синдромом Дауна. Комментаторы не
удивляются, что Эвелина столь бурно отреагировала на эти слова: ведь одного
такого ребенка она уже воспитывает, пишет Life.ru.