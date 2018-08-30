Актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные
встречались больше года.
Актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные
встречались больше года.
Екатерина и Артем Илясов расписались. Регистрация прошла во
Дворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве сегодня, 30 августа. На торжестве
присутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.
Невеста предстала перед гостями в необычном наряде. Она отказалась
от классического платья в пол и выбрала белоснежный комбинезон от известного
дизайнера. Екатерина и Артем обменялись клятвами и кольцами от бренда Cartier. А
после, выходящих из загса молодоженов, осыпали лепестками роз.
Отметим, что новоиспеченный супруг Архаровой работает в
сфере ресторанного бизнеса. Вскоре он собирается открыть кафе-пекарню "Раиса
Захарна", поэтому сейчас все время занят работой. Из-за этого новобрачные
пока отложили свадебное путешествие на неопределенный срок. Кстати, у Екатерины
также много дел в Москве. Звезда участвует в нескольких телевизионных проектах,
включая сериал, где она сыграет возлюбленную героя Федора Бондарчука.
Молодожены уже строят планы на будущее. Пара собирается
приобрести дом с участком. Для этого Архарова решила продать свою шикарную
квартиру в Юрмале.
Напомним, что предыдущий брак актрисы был не самым удачным.
В 2015 году она со скандалом рассталась с актером Маратом Башаровым. Звезды расстались из-за того, что Марат поднимал руку на Екатерину. Актриса не
стала долго терпеть такого отношения и подала на развод. Архарова не любит
вспоминать годы, когда была женой Башарова, об этом сообщает StarHit.