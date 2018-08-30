Актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные встречались больше года.

Актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленныевстречались больше года.Екатерина и Артем Илясов расписались. Регистрация прошла воДворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве сегодня, 30 августа. На торжествеприсутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.Невеста предстала перед гостями в необычном наряде. Она отказаласьот классического платья в пол и выбрала белоснежный комбинезон от известногодизайнера. Екатерина и Артем обменялись клятвами и кольцами от бренда Cartier. Апосле, выходящих из загса молодоженов, осыпали лепестками роз.Отметим, что новоиспеченный супруг Архаровой работает всфере ресторанного бизнеса. Вскоре он собирается открыть кафе-пекарню "РаисаЗахарна", поэтому сейчас все время занят работой. Из-за этого новобрачныепока отложили свадебное путешествие на неопределенный срок. Кстати, у Екатеринытакже много дел в Москве. Звезда участвует в нескольких телевизионных проектах,включая сериал, где она сыграет возлюбленную героя Федора Бондарчука.Молодожены уже строят планы на будущее. Пара собираетсяприобрести дом с участком. Для этого Архарова решила продать свою шикарнуюквартиру в Юрмале.Напомним, что предыдущий брак актрисы был не самым удачным.В 2015 году она со скандалом рассталась с актером Маратом Башаровым. Звезды расстались из-за того, что Марат поднимал руку на Екатерину. Актриса нестала долго терпеть такого отношения и подала на развод. Архарова не любитвспоминать годы, когда была женой Башарова, об этом сообщает StarHit.