Более 10 тысяч человек в центре Сочи остались без питьевой воды из-за аварии на водозаборных сооружениях на реке.

Более 10 тысяч человек в центре Сочи остались без питьевой воды из-за аварии на водозаборных сооружениях на реке. Без водоснабжения остались мирокрайоны Донской и Мамайка, сообщает ТАСС.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать подвоз воды к домам сочинцев, к социальным объектам воду уже доставляют.В пресс-службе МУП "Водоканал" Сочи сообщили, что из-за прорыва внутреннего трубопровода на насосной станции произошел сброс канализационных стоков в реку Псахе. Сброс уже локализовали, ведутся аварийно-восстановительные работы.