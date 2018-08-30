Столица утопает в цветах: в городе стартовал главный праздник сезона - фестиваль Цветочный джем. До 9 сентября город будут украшать сады со всего мира, а гостям предложат разные виды варенья от традиционных до самых экзотических.

Столица утопает в цветах: в городе стартовал главный праздник сезона — фестиваль "Цветочный джем". До 9 сентября город будут украшать сады со всего мира, а гостям предложат разные виды варенья от традиционных до самых экзотических.Улицы и площади Москвы изменились до неузнаваемости: на Новом Арбате появились зеленые холмы с березами и соснами, на Манежной площади расцвел сад с алыми цветами, неподалеку — редкие виды кувшинок, а на ВДНХ колосятся луговые травы.Одна из самых необычных площадок находится на Тверской площади. Это работа российского дизайнера. Каждый, кто сюда заходит, возвращается в детство. На клумбах полевые цветы, ивы, а вокруг большие прозрачные шары со сказочными героями и мыльные пузыри, которые разлетаются по всей площади.На создание клумб и цветочных композиций ушло более 4 миллионов растений. Садики появились во всех уголках Москвы.- Мило, уютно. Варенье уже купили попробовать. Мы любим цветы и хотим в красоте побыть.- Вот так здорово и весело попрощаемся с летом!Все цветочные композиции создавались по проектам ландшафтных дизайнеров, которые приехали в Москву со всего мира: из Италии, Испании, Америки, Голландии, Грузии. Оценивать их работы будет жюри."Каждый сад имеет свое название, свое имя, а имя уже говорит о том, что есть какой-то рассказ в этом саду", — объясняет Айн Ярве, член жюри фестиваля.Сады и клумбы не единственное, ради чего стоит прогуляться по городу. На каждой площадке можно попробовать необычное варенье, например, из ромашек, имбиря или алоэ-вера. Такое мороженое, как здесь, тоже не купить в обычном киоске.- У нас самое необычное мороженое! Оно гранулировваное! Мороженое разделено на несколько кусочков, и они тают во рту.Рядом с садиками работают творческие мастерские, где всех желающих учат создавать духи, собирать дизайнерские букеты и готовить цветочные пирожные. Времени, чтобы все посмотреть и попробовать хватит, фестиваль будет работать до 9 сентября.