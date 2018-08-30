Пожарным удалось совладать с огнем в спорткомплексе в подмосковном Реутове, однако к тому моменту крыша здания рухнула, а обломки повредили две детские площадки.

Пожарным удалось совладать с огнем в спорткомплексе в подмосковном Реутове, однако к тому моменту крыша здания рухнула, а обломки повредили две детские площадки, сообщает РИА Новости.Огонь вспыхнул в крытом теннисном центре на Лесной улице в первой половине дня четверга, когда на крыше ангара велись ремонтные работы."Отец сказал, что видел трех человек на крыше, один из них курил, и в один момент вспыхнул огонь и был небольшой взрыв. Осколки упали на крышу этого дома и на детскую площадку. В итоге дом №32 на Комсомольской (улице) эвакуировали", — уточнил местный житель Омил Годжаев, снявший из окна своей квартиры стену огня.Из горящего спорткомплекса эвакуировали пять человек, информации о пострадавших не поступало. Около 11:40 спасателям удалось локализовать пожар, площадь которого к тому моменту составила 2,4 тысячи квадратных метров. С подземной парковки фитнес-центра, оставшегося без крыши, вывезли 14 легковых машин.Обломки рухнувших конструкций накрыли расположенные поблизости детские площадки, где к тому моменту уже не было мам и их чад.