В Парке Горького в Москве произошел конфликт между распространителями билетов на речные прогулки. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе парка, служба безопасности быстро отреагировала: вызвала полицию и скорую помощь. Ударивший девушку молодой человек скрылся до приезда полиции.

В Парке Горького в Москве произошел конфликт между распространителями билетов на речные прогулки. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе парка, служба безопасности быстро отреагировала: вызвала полицию и скорую помощь. Ударивший девушку молодой человек скрылся до приезда полиции.В результате инцидента девушка попала в НИИ Склифосовского с черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы, передает ТАСС.По факту происшествия начата доследственная проверка.