Нападающий футбольной сборной Аргентины и итальянского Ювентуса Пауло Дибала может перейти в мадридский Реал. Напомним, что несколькими неделями ранее в обратном порядке проследовал португальский форвард Криштиану Роналду.

Нападающий футбольной сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в мадридский "Реал". Напомним, что несколькими неделями ранее в обратном порядке проследовал португальский форвард Криштиану Роналду.Похоже, форма и физическое состояние Роналду не вызывает вопросов у руководства "Старой синьоры", раз оно готово расстаться с Дибала, который несколько последних сезонов олицетворял атаку в "Юве".Как бы там ни было, но Calciomercato сообщает, что сделка может состояться до закрытия трансферного "окна". Ее стоимость по разным данным может составить от 150 до 180 млн евро.