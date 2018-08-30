В Магнитогорске директор местного цирка признался во взятке, уголовное дело уже передано в суд, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В Магнитогорске директор местного цирка признался во взятке, уголовное дело уже передано в суд, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.24 января директор Магнитогорского государственного цирка Олег Хотим получил в Челябинске 150 тысяч рублей. За эти деньги он должен был заключить договор на оказание транспортных услуг на сумму около 1 миллиона рублей.Также следователи считают, что обвиняемый похитил 300 тысяч рублей у "Росгосцирка" и получил еще одну взятку в виде услуг на сумму около 177 тысяч рублей.