Экс-хавбек футбольной сборной России и клубов Спартак, Рубин, Локомотив и Краснодар Дмитрий Торбинский может стать игроком команды премьер-лиги Енисей, который возглавляет его бывший одноклубник Дмитрий Аленичев. Ради этого игрок готов расторгнуть контракт с Балтикой.

Экс-хавбек футбольной сборной России и клубов "Спартак", "Рубин", "Локомотив" и "Краснодар" Дмитрий Торбинский может стать игроком команды премьер-лиги "Енисей", который возглавляет его бывший одноклубник Дмитрий Аленичев. Ради этого игрок готов расторгнуть контракт с "Балтикой".Соглашение 34-летнего полузащитника, которому дано прочат окончание карьеры, с клубом из Калининграда действует до следующего лета, но, как сообщает "Спорт-экспресс", Дмитрий покинет "Балтику" и станет свободным агентом. Но и контракт с "Енисеем" будет рассчитан лишь до конца сезона-2018-2019.