Артистка выступила на праздновании 23-летия радиостанции Русское радио. Там же с ней встретился и корреспондент Dni.Ru.

Артистка выступила на праздновании 23-летия радиостанции "Русское радио". Там же с ней встретился и корреспондент Dni.Ru.На праздник в Москве певица приехала со съемок клипа "Твой поцелуй" на песню Михаила Гуцериева и Виктории Коханы. Работа над ним шла в Беларуси, а одну из ролей в видео исполнила старшая дочь артистки – 19-летняя Александра. Девушка с отличием окончила Ломоносовскую школу, училась на подготовительных курсах при Школе-студии МХАТ вместе с сыном Игоря Верника, а потом поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Она уже снималась в сериале для детского канала."Два дня в Минске шла работа, – рассказала певица. – Идея снять Сашу в клипе принадлежала мне. Но она отлично отработала, хотя это была ее первая роль, держалась молодцом. Правда, пожаловалась, что ее съели муравьи, пока она долго лежала на траве. По сюжету она – богиня, которая поранилась, поэтому и лежит во мху. И лежит очень долго".Восторг у девушки вызвала не только работа, но и заработок. "Когда Саша узнала, что ей дадут суточные – 200 долларов – она прыгала до потолка", – улыбается Слава.В июле певица побывала на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, где не только пела, но и успела прогуляться по Старому городу. А потом вместе с детьми отправилась на небольшой отдых в Грецию.Напомним, что Слава была замужем дважды. От брака с Константином Морозовым у нее родилась дочь Александра. А потом ее избранником стал бывший генеральный директор ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" Анатолией Данилицкий, который старшена 28 лет. Они познакомились в 2002 году в ресторане.От этого союза у Славы в 2011 году родилась дочь Антонина.