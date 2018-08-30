Союз биатлонистов России получил официальное письмо от международной федерации (IBU) о нарушении российскими стреляющими лыжниками антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что одним из нарушителей стал Антон Шипулин, но лидера сборной в списке нет.

Союз биатлонистов России получил официальное письмо от международной федерации (IBU) о нарушении российскими "стреляющими лыжниками" антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что одним из нарушителей стал Антон Шипулин, но лидера сборной в списке нет.Подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил являются завершившие карьеру Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Чернышев и Александр Печёнкин, сообщает Чемпионат.Ru. Двукратный чемпион мира среди юниоров Печенкин в этом сезоне не вызван в сборную страны.Безусловно, присутствие в числе подозреваемых олимпийских чемпионов Слепцовой и Устюгова в очередной раз бросает тень на всю нашу команду и вряд ли поспособствует снятию санкций IBU с Союза биатлонистов, который был наказан за предыдущие допинговые случаи в сборной.