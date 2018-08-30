В адрес Союза биатлонистов России пришло письмо из международной федерации этого вида спорта, в которой содержится информация о нарушении четырьмя нашими биатлонистами антидопинговых правил. Официально фамилии потенциальных нарушителей пока не названы.

В адрес Союза биатлонистов России пришло письмо из международной федерации этого вида спорта, в которой содержится информация о нарушении четырьмя нашими биатлонистами антидопинговых правил. Официально фамилии потенциальных нарушителей пока не названы."Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны, — говорится в заявлении Союза. – Тем не менее, СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их тренеров".Как сообщает национальная федерация, в течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии."Союз биатлонистов России подчеркивает свою нулевую толерантность в отношении нарушителей антидопинговых правил и готов гласно и открыто сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым каким-либо образом могут быть причастны спортсмены и специалисты, работающие под эгидой СБР", — говорится в тексте.Стоит напомнить, что ранее биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были обвинены в применении допинга в Сочи-2014 и лишены медалей. Позже на основании доклада Ричарда Макларена была дисквалифицирована Екатерина Глазырина. Союз биатлонистов России был ограничен в своих правах. 9 сентября на заседании IBU будет решаться вопрос о восстановлении СБР.По информации из источника, близкого к руководству СБР, в письме международной федерации названы Антон Шипулин и Сергей Устюгов. Еще две фамилии пока остаются неназванными.