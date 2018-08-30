В Приморье обнаружена дрейфующая рыболовная шхуна из КНДР с погибшим моряком на борту. Шхуну нашли на камнях у мыса Андреева на острове Попова. Пока, как отмечают спасатели, внутрь шхуны попасть не удалось. Вполне возможно, что там еще кто-то есть.

В Приморье обнаружена дрейфующая рыболовная шхуна из КНДР с погибшим моряком на борту. Об этом сообщили в Морском спасательно-координационном центре "Владивосток".По его информации, шхуну нашли на камнях у мыса Андреева на острове Попова. Работы продолжаются. Пока, как отмечают спасатели, внутрь шхуны попасть не удалось. Вполне возможно, что там еще кто-то есть, передает ТАСС.О происшествии сообщили спасателям местные жители. Они рассказали, что в районе острова Рейнеке дрейфует северокорейская рыболовная шхуна и на ней могут быть люди.Маломерные суда КНДР зашли во внутренние воды РФ у побережья Приморского края, чтобы переждать тайфун "Соулик". Некоторые из тех, кто не успел это сделать, сели на мель или были выброшены тайфуном на берег. После нормализации погодных условий иностранные шхуны начали выходить из территориальных вод России.