В рамках традиционной августовской акции Единой
России Собери ребенка в школу партийцы подготовили для
нуждающихся учащихся 45 тысяч рюкзаков и комплектов. Собрать детей в школу
помогали депутаты всех уровней, региональные комитеты ЕР и
неравнодушные граждане, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии
Президиума Генсовета Единой России по работе с обращениями граждан
к председателю партии Галина Карелова.
В рамках традиционной августовской акции "Единой
России" "Собери ребенка в школу" партийцы подготовили для
нуждающихся учащихся 45 тысяч рюкзаков и комплектов. Собрать детей в школу
помогали депутаты всех уровней, региональные комитеты "ЕР" и
неравнодушные граждане, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии
Президиума Генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан
к председателю партии Галина Карелова.
Первые подарки уже начали поступать адресатам. Ребята
получают все необходимое к новому учебному году – дневники, тетради,
канцелярские принадлежности, сертификаты на приобретение школьной и спортивной
формы и обуви, а также канцелярские принадлежности. "Благодаря тому, что
приемные тесно взаимодействуют с родительским сообществом и больше внимания
уделяют готовности школ к новому году, удается охватить более широкий круг
вопросов и решать их комплексно", – отметила Карелова.
В некоторых субъектах Федерации, подчеркнула парламентарий,
адресная помощь будет расширена. К примеру, в Республике Коми многодетные семьи
получат возможность направить часть средств регионального материнского капитала
на подготовку детей к школе. Были максимально упрощены процедуры получения
средств и дальнейшей отчетности. По словам Кареловой, выплатой на эти цели
воспользовались уже больше тысячи семей.
В Ульяновской области родители будущих первоклассников
получают дисконтные карты. Они дают скидку в размере 20% на форму и школьные
принадлежности местных производителей. В Кабардино-Балкарии и Магаданской области
нуждающиеся семьи получают адресную помощь на покупку школьных наборов, а в
Железнодорожном внутригородском районе Самары местные первоклассники получили
610 подарков к новому учебному году.
Стоит отметить, что в общественных приемных "Единой
России" действуют горячие линии по вопросам образования, где можно
получить всю необходимую информацию относительно организации учебного процесса.
Кроме того, приемные контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в
учебных заведениях, их защищенность от террористических угроз, готовность к
чрезвычайным ситуациям, а также выполнение санитарных требований. Партийцы
также проверяют состояние пищеблоков, актового и спортивных залов и многое
другое.
В основном родителей волнуют вопросы организации питания детей,
медицинское обслуживание, а также проблемы транспорта в
сельских районах, сказала Карелова. Парламентарий подчеркнула, что региональные
приемные "ЕР" работают с местными депутатами, которые контролируют
исполнение обращений граждан. "Окончательные итоги подведем к 1 сентября, но
уверена, что в этом году уровень подготовки школ к новому учебном году будет
достаточно высоким", – добавила вице-спикер Совета Федерации.
Акция "Собери ребенка в школу" стала уже
традиционной для единороссов. Она проходит в общественных приемных главы партии
Дмитрия Медведева. В этом году акция стартовала 15 августа. Ее цель – помочь
малообеспеченным и многодетным семьям учебниками и вещами, предупредить
родителей о проблемах, с которыми можно столкнуться перед началом нового
учебного года.