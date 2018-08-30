В рамках традиционной августовской акции Единой России Собери ребенка в школу партийцы подготовили для нуждающихся учащихся 45 тысяч рюкзаков и комплектов. Собрать детей в школу помогали депутаты всех уровней, региональные комитеты ЕР и неравнодушные граждане, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии Президиума Генсовета Единой России по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.

В рамках традиционной августовской акции "ЕдинойРоссии" "Собери ребенка в школу" партийцы подготовили длянуждающихся учащихся 45 тысяч рюкзаков и комплектов. Собрать детей в школупомогали депутаты всех уровней, региональные комитеты "ЕР" инеравнодушные граждане, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссииПрезидиума Генсовета "Единой России" по работе с обращениями гражданк председателю партии Галина Карелова.Первые подарки уже начали поступать адресатам. Ребятаполучают все необходимое к новому учебному году – дневники, тетради,канцелярские принадлежности, сертификаты на приобретение школьной и спортивнойформы и обуви, а также канцелярские принадлежности. "Благодаря тому, чтоприемные тесно взаимодействуют с родительским сообществом и больше вниманияуделяют готовности школ к новому году, удается охватить более широкий кругвопросов и решать их комплексно", – отметила Карелова.В некоторых субъектах Федерации, подчеркнула парламентарий,адресная помощь будет расширена. К примеру, в Республике Коми многодетные семьиполучат возможность направить часть средств регионального материнского капиталана подготовку детей к школе. Были максимально упрощены процедуры получениясредств и дальнейшей отчетности. По словам Кареловой, выплатой на эти целивоспользовались уже больше тысячи семей.В Ульяновской области родители будущих первоклассниковполучают дисконтные карты. Они дают скидку в размере 20% на форму и школьныепринадлежности местных производителей. В Кабардино-Балкарии и Магаданской областинуждающиеся семьи получают адресную помощь на покупку школьных наборов, а вЖелезнодорожном внутригородском районе Самары местные первоклассники получили610 подарков к новому учебному году.Стоит отметить, что в общественных приемных "ЕдинойРоссии" действуют горячие линии по вопросам образования, где можнополучить всю необходимую информацию относительно организации учебного процесса.Кроме того, приемные контролируют соблюдение требований пожарной безопасности вучебных заведениях, их защищенность от террористических угроз, готовность кчрезвычайным ситуациям, а также выполнение санитарных требований. Партийцытакже проверяют состояние пищеблоков, актового и спортивных залов и многоедругое.В основном родителей волнуют вопросы организации питания детей,медицинское обслуживание, а также проблемы транспорта всельских районах, сказала Карелова. Парламентарий подчеркнула, что региональныеприемные "ЕР" работают с местными депутатами, которые контролируютисполнение обращений граждан. "Окончательные итоги подведем к 1 сентября, ноуверена, что в этом году уровень подготовки школ к новому учебном году будетдостаточно высоким", – добавила вице-спикер Совета Федерации.Акция "Собери ребенка в школу" стала ужетрадиционной для единороссов. Она проходит в общественных приемных главы партииДмитрия Медведева. В этом году акция стартовала 15 августа. Ее цель – помочьмалообеспеченным и многодетным семьям учебниками и вещами, предупредитьродителей о проблемах, с которыми можно столкнуться перед началом новогоучебного года.