Ночью на пустынной дороге Флориды пикап подрезал машину Uber и вынудил ее остановиться. Из грузовика вышел мужчина, начал угрожать водителю такси и был насмерть застрелен — происшествие было снято на видео регистратором, установленным в автомобиле.

Ночью на пустынной дороге Флориды в минувший вторник, 28 августа, пикап Ford подрезал машину Uber и вынудил ее остановиться. Из грузовика вышел агрессивно настроенный мужчина. "Знаешь, у меня есть пистолет!" — закричал он, угрожая таксисту своим телефоном.Не долго думая, водитель такси выстрелил в грудь в своего оппонента, всерьез восприняв угрозу своей жизни, а затем вызвал службу спасения и останавливал кровотечение до приезда врачей. Однако спасти мужчину не удалось.Им оказался 34-летний местный житель Джейсон Бэк, ошибочно решивший, что в такси ехала его подруга, Джессика Мацарелла, с которой он до этого вел активную переписку посредством SMS-сообщений.За несколько часов до случившихся событий Джейсон и Джессика проводили время в местном баре, затем поссорились на почве ревности, и мужчина ушел. Собралась уходить и его подруга: она вызвала такси и сообщила об этом своему парню.Когда машина приехала за ней, Джессика вместо себя посадила в такси женщину, которая нехорошо себя чувствовала из-за выпитого. За рулем автомобиля сидел 38-летний Роберт Уэстлейк, работник охранного предприятия, имеющий лицензию на скрытое ношение оружие. Именно он спустя несколько минут застрелил Джейсона Бэка."Это оправданное убийство — прокомментировал инцидент местный шериф Грэди Джадд — У каждого есть законное право себя защищать."Шериф также поведал, что у Джейсона Бэка богатое криминальное прошлое: кражи, мошенничество, сопротивление аресту и хранение наркотиков. Действие его водительских прав было приостановлено, а в пикапе, на котором передвигался ревнивый мужчина, полицейские нашли марихуану, а также стеклянную трубку со следами метамфетамина.