Журнал Forbes Russia сменил владельца, им стал бизнесмен Магомед Мусаев.

Журнал Forbes Russia сменил владельца, им стал бизнесмен Магомед Мусаев.Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании ACMG, в которую входит журнал, отметив, что Мусаев выкупил у прежнего владельца, у Александра Федотова 100% долей компании АО "AC РУС МЕДИА".В связи с этим произошел ряд кадровых перестановок: издателем назначена Наталья Гандурина, и.о. главного редактора — Николай Мазурин, Николай Усков станет в Forbes Russia редакционным директором.Отмечается, что собственник лицензии, Forbes Media LLC продлила лицензию журнала до 2023 года.Федотов поблагодарил Мусаева за то, что тот в непростой для компании момент пришел на помощь и выразил уверенность, что при его поддержке Forbes Russia сохранит своё лидерство на рынке деловых СМИ.55-летний уроженец Дагестана, Мусаев является основателем и президентом международного холдинга Global Venture Alliance.