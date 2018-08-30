Певица Полина Гагарина удивила поклонников совсем
негламурной фотосессией. Звезда показала снимки с отдыха на природе.
Певица Полина Гагарина удивила поклонников совсем
негламурной фотосессией. Звезда показала снимки с отдыха на природе.
В своем Instagram Полина опубликовала два кадра, на которых
позирует, сидя в брезентовой рыбацкой лодке. Артистка одета немного не по
случаю: было бы логичней увидеть на ней шорты защитного цвета и майку в тон,
однако девушка выбрала белоснежный сарафан на тонких бретельках. Также в
плавание она взяла небольшой клатч.
"Сегодня чудесный день ☀️ (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда под постом. Поклонники
моментально отреагировали на фотографии. Особенно им понравился кадр, где
знаменитость орудует веслом.
"Дмитрий хоть немног греб
веслами или только снимал видео?😂", "Богиня
с веслом! ❤️❤️❤️",
"Ну вот как так,а?Вы ведь даже с веслом невероятно красивая!Что за магия?Кому
продать душу?", "Ой,девушка с веслом!С тебя можно картину писать😉", "Интерпретация
девушки с веслом?)))", "Нежная и светлая))) даже с веслом😉", – писали интернет-обыватели в комментариях.
Некоторые фолловеры отметили, что Гагариной не хватает рыболовных
снастей для полноты картины. "Удочки не
хватает!!!", "Вместо сумочки удочку... и к вечеру уху с беленькой",
"Баба на корабле к несчастью)", – шутили они.
Также почитатели таланта Полины отметили, что у артистки,
которая имеет средний рост – от 164 до 166
сантиметров по разным данным, обладает очень длинными и красивыми ногами. "Идеально.
Ракурс. Ноги. Лодка😉", "Ноги ....
Сумасшедшие....", – восхищались поклонники. Отметим, что Гагарина,
наверное, единственная российйская певица, которую мало критикуют в Instagram.