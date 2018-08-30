Певица Полина Гагарина удивила поклонников совсем негламурной фотосессией. Звезда показала снимки с отдыха на природе.

Певица Полина Гагарина удивила поклонников совсемнегламурной фотосессией. Звезда показала снимки с отдыха на природе.В своем Instagram Полина опубликовала два кадра, на которыхпозирует, сидя в брезентовой рыбацкой лодке. Артистка одета немного не послучаю: было бы логичней увидеть на ней шорты защитного цвета и майку в тон,однако девушка выбрала белоснежный сарафан на тонких бретельках. Также вплавание она взяла небольшой клатч."Сегодня чудесный день ☀️ (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда под постом. Поклонникимоментально отреагировали на фотографии. Особенно им понравился кадр, гдезнаменитость орудует веслом."Дмитрий хоть немног гребвеслами или только снимал видео?😂", "Богиняс веслом! ❤️❤️❤️","Ну вот как так,а?Вы ведь даже с веслом невероятно красивая!Что за магия?Комупродать душу?", "Ой,девушка с веслом!С тебя можно картину писать😉", "Интерпретациядевушки с веслом?)))", "Нежная и светлая))) даже с веслом😉", – писали интернет-обыватели в комментариях.Некоторые фолловеры отметили, что Гагариной не хватает рыболовныхснастей для полноты картины. "Удочки нехватает!!!", "Вместо сумочки удочку... и к вечеру уху с беленькой","Баба на корабле к несчастью)", – шутили они.Также почитатели таланта Полины отметили, что у артистки,которая имеет средний рост – от 164 до 166сантиметров по разным данным, обладает очень длинными и красивыми ногами. "Идеально.Ракурс. Ноги. Лодка😉", "Ноги ....Сумасшедшие....", – восхищались поклонники. Отметим, что Гагарина,наверное, единственная российйская певица, которую мало критикуют в Instagram.