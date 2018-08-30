Экс-защитник футбольной сборной Англии и лондонского Челси Гари Кэхилл поменяет клубную прописку: по информации из Турции оборонец согласовал личный контракт с одним из лидеров местного футбола – клубом Галатасарай.

Экс-защитник футбольной сборной Англии и лондонского "Челси" Гари Кэхилл поменяет клубную прописку: по информации из Турции оборонец согласовал личный контракт с одним из лидеров местного футбола – клубом "Галатасарай".По информации турецкого издания Fotomac, на этой неделе представители "Челси" и "Галатасарая" обсуждают условия возможного трансфера, ведь соглашение Кэхилла с "аристократами" действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что 32-летний оборонец после чемпионата мира-2018 в России прекратил выступления за сборную Англии.