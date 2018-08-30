В Москве могут увековечить память ушедшего из жизни народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил ТАСС председатель Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский. Знаменитый на весь мир певец скончался на 81-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В Москве могут увековечить память ушедшего из жизни народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил ТАСС председатель Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский.Знаменитый на весь мир певец скончался на 81-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием."Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", — рассказал помощник супруги певца.Соболезнования семье Иосифа Кобзона уже выразили многие известные люди.По словам первого заместителя председателя Госдумы по культуре, кинорежиссера Владимира Бортко, Кобзон был не только великим певцом, но человеком, гражданином, который отличался любовью к людям, достоинством и патриотизмом."Я был многократным свидетелем того, как он разговаривает с людьми, которые к нему обращаются… Он был занят, но останавливался, садился, выслушивал человека. Вот это очень важно. Любое решение нашего комитета он оценивал с двух позиций, а будет ли хорошо для народа и будет ли хорошо для государства", — рассказал РИА Новости Бортко.Глава Союза композиторов Алексей Рыбников подтвердил, что Кобзон всегда был неравнодушен к тем, кто обращался к нему за помощью. "Это человек невероятной широты души. Стольким людям он помог в этой жизни. Многие чувствовали себя за ним как за каменной стеной", — отметил он. По словам Рыбникова, без Кобзона невозможно представить песенный мир России. Он также подчеркнул, что Кобзон героически продолжал петь даже в момент болезни, и делал это, как всегда, великолепно.Народный артист РФ Николай Басков напомнил, что Иосиф Кобзон пользовался беспрекословным уважением и был героем для всей страны. "Я считаю, что это даже словами не описать — это не то что эпоха, не то что легенда, это артист, который ассоциируется с Россией", — подчеркнул он. Артист также вспомнил и о героизме Кобзона во время спасательной операции в "Норд-Осте" в 2002 году. "Он пошел в "Норд-Ост" и вывел оттуда людей, спас им жизни. Этот поступок произвел на меня неизгладимое впечатление", — сказал Басков."Любой уход из жизни — это трагедия, трагедия семьи. Тем более в данном случае речь идет о человеке, которого знает вся страна", — сказал "Интерфаксу" бывший мэр Москвы Юрий Лужков, выражая свои соболезнования.В своем творчестве певец собрал целую антологию советской и российской песни, ему доверяли свои произведения лучшие авторы, в свою очередь отметил народный артист России, поэт Илья Резник. "Это человек-подвиг, человек-легенда, человек, который столько сделал для России, для искусства. Даже средние песни он возвышал и делал популярными, не говоря уже о тех шедеврах, которые ему доверяли Марк Фрадкин, Оскар Фельцман, Никита Богословский и другие композиторы, с которыми они взаимно обогащали друг друга", — рассказал Резник.Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в рабочем поселке Часов Яр (Сталинская область Украинской ССР, ныне — город в Донецкой области Украины). В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, в 1973 году — вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, в 1975 году — Университет марксизма-ленинизма Московского горкома КПСС.Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тысяч песен. В их числе практически все шедевры, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами.Кроме того, Кобзон вел активную политическую и общественную деятельность, неоднократно избирался в Государственную думу. Известна и его благотворительная и миротворческая деятельность. В октябре 2002 года певец участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в московском Театральном центре на Дубровке, и вывел из захваченного здания женщину и троих детей.