Компания Google представила обновленный пользовательский интерфейс Wear OS (бывшей Android Wear) — операционной системы для надеваемой электроники. Возможности платформы существенно расширились: появилась отдельная новостная лента с событиями от Ассистента Google, был ускорен доступ к фитнес-приложению Google Fit, а переключать циферблаты стало проще.

Компания Google представила обновленный пользовательский интерфейс Wear OS (бывшей Android Wear) — операционной системы для надеваемой электроники. Возможности платформы существенно расширились: появилась отдельная новостная лента с событиями от "Ассистента" Google, был ускорен доступ к фитнес-приложению Google Fit, а переключать циферблаты стало проще.Поменялось назначение жестов. Свайп вправо открывает ленту помощника, влево — кольца активности Google Fit, вверх — показывает оповещения, вниз — дает быстрый доступ к настройкам (активация Google Pay, "Найти мой телефон", переход в авиарежим и так далее). Чтобы сменить циферблат, нужно сделать долгий тап по экрану, чтобы открыть все приложения — кратковременно нажать на главную кнопку, а чтобы обратиться к "Ассистенту" голосом — зажать и удерживать основную клавишу.На новом экране с "Ассистентом" показана краткая сводка за день: прогноз погоды, брони в кафе, запланированные события из календаря, статус рейса и так далее.Если смахнуть уведомление, оно пропадет со всех устройств, в том числе на смартфоне. Появилась функция Smart Reply, которая позволяет быстро отреагировать на сообщение в качестве эмодзи или заготовленного ответа.Кроме того, оповещения теперь можно прокручивать в виде списка, как на Apple Watch, вместо того чтобы открывать по одному.∎Google отреклась от Android в смарт-часах: теперь там Wear OS читайте такжеРелиз новой версии Wear OS ожидается в сентябре.