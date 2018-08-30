Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о
четырех российских спортсменах и Союзе биатлонистов России (СБР). Спортсмены обвиняются
в нарушении антидопинговых правил.
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о
четырех российских спортсменах и Союзе биатлонистов России (СБР). Спортсмены обвиняются
в нарушении антидопинговых правил.
В сообщении говорится о том, что в течение
двух недель биатлонисты обязаны решить: будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и
предпринимать какие-либо юридические действия или нет. Трое из них уже
завершили выступления.
Разбирательство
ведется как в отношении спортсменов, так и их тренеров. В употреблении допинга подозреваются
Евгений
Устюгов, Светлана
Слепцова, Александр
Чернышев и Александр
Печенкин, передает "Спорт-Экспресс".
Очень
эмоционально прокомментировал в нескольких постах эту новость на своей странице в Instagram спортивный комментатор
Дмитрий Губерниев. При этом он употребил матерные выражения. "Еще один … с нашим биатлоном!!! Еще 4 спортсмена
подозреваются в нарушении антидопинговых правил!!! Фамилии громкие!!! Никогда
такого не было и вот опять – В. Черномырдин!!!", "Если инфа по Устюгову верная,
то эти ребята перестанут быть олимпийскими чемпионами!!! Кошмар!!!", "И
еще одно!!! Вот этого парня (Антон Шипулин – прим. ред.) в черных списках нет!!!
Уважаемые злые языки, не …, а то улетите!!!", – написал Губерниев.
Пользователи Сети сошлись
во мнении, что за российских биатлонистов нужно бороться, не бросая на произвол
судьбы. "Где юристы? Где специалисты, которым уже давно пора включиться и не
позволять очернять спортсменов и издеваться над ними? Спортсменов под защиту
государства! Они за Россию выступают, если что!", – прокомментировал пост
Губерниева один из подписчиков.