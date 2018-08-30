Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о четырех российских спортсменах и Союзе биатлонистов России (СБР). Спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление очетырех российских спортсменах и Союзе биатлонистов России (СБР). Спортсмены обвиняютсяв нарушении антидопинговых правил.В сообщении говорится о том, что в течениедвух недель биатлонисты обязаны решить: будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) ипредпринимать какие-либо юридические действия или нет. Трое из них ужезавершили выступления.Разбирательствоведется как в отношении спортсменов, так и их тренеров. В употреблении допинга подозреваютсяЕвгенийУстюгов, СветланаСлепцова, АлександрЧернышев и АлександрПеченкин, передает "Спорт-Экспресс".Оченьэмоционально прокомментировал в нескольких постах эту новость на своей странице в Instagram спортивный комментаторДмитрий Губерниев. При этом он употребил матерные выражения. "Еще один … с нашим биатлоном!!! Еще 4 спортсменаподозреваются в нарушении антидопинговых правил!!! Фамилии громкие!!! Никогдатакого не было и вот опять – В. Черномырдин!!!", "Если инфа по Устюгову верная,то эти ребята перестанут быть олимпийскими чемпионами!!! Кошмар!!!", "Иеще одно!!! Вот этого парня (Антон Шипулин – прим. ред.) в черных списках нет!!!Уважаемые злые языки, не …, а то улетите!!!", – написал Губерниев.Пользователи Сети сошлисьво мнении, что за российских биатлонистов нужно бороться, не бросая на произволсудьбы. "Где юристы? Где специалисты, которым уже давно пора включиться и непозволять очернять спортсменов и издеваться над ними? Спортсменов под защитугосударства! Они за Россию выступают, если что!", – прокомментировал постГуберниева один из подписчиков.