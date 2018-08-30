Знаменитый певец Энрике Иглесиас весело проводит время с детьми. Артист с удовольствием дурачится на потеху малышам.

Знаменитый певец Энрике Иглесиас весело проводит время с детьми.Артист с удовольствием дурачится на потеху малышам.Исполнитель впервые стал отцом в декабре 2017 года. ДвойняшекНиколаса и Люси Иглесиасу родила его возлюбленная – теннисистка Анна Курникова. Примечательно,что знаменитостям долгое время удавалось скрывать беременность. Спортсменка непоявлялась на публике и выкладывала в соцсети снимки, на которыхне было видно живота.Правда, сейчас счастливые родители с удовольствием делятсяфотографиями своих крох в Instagram. На последней опубликованной видеозаписи в микроблогеЭнрике, знаменитый артист, бегая, как сумасшедший, смешит своих отпрысков, которые удобно расположилисьв коляске.