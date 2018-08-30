Знаменитый певец Энрике Иглесиас весело проводит время с детьми.
Артист с удовольствием дурачится на потеху малышам.
Знаменитый певец Энрике Иглесиас весело проводит время с детьми.
Артист с удовольствием дурачится на потеху малышам.
Исполнитель впервые стал отцом в декабре 2017 года. Двойняшек
Николаса и Люси Иглесиасу родила его возлюбленная – теннисистка Анна Курникова. Примечательно,
что знаменитостям долгое время удавалось скрывать беременность. Спортсменка не
появлялась на публике и выкладывала в соцсети снимки, на которых
не было видно живота.
Правда, сейчас счастливые родители с удовольствием делятся
фотографиями своих крох в Instagram. На последней опубликованной видеозаписи в микроблоге
Энрике, знаменитый артист, бегая, как сумасшедший, смешит своих отпрысков, которые удобно расположились
в коляске.