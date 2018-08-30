Компания Яндекс убрала из поисковых результатов ссылки на пиратские копии защищенного авторским правом контента, удаления которых потребовал правообладатель — Газпром-Медиа. Ранее Роскомнадзор дал Яндексу время до 30 августа, чтобы зачистить выдачу — в противном случае сервису грозили блокировкой.

Компания "Яндекс" убрала из поисковых результатов ссылки на пиратские копии защищенного авторским правом контента, удаления которых потребовал правообладатель — "Газпром-Медиа". Ранее Роскомнадзор дал "Яндексу" время до 30 августа, чтобы зачистить выдачу — в противном случае сервису грозили блокировкой.При этом в "Яндексе" настаивают, что не согласны с требованиями и намерены обжаловать решение Мосгорсуда. По словам представителей компании, ограничение доступа к "Яндекс.Видео" привело бы к блокировке всего yandex.ru, поэтому "Яндекс" был вынужден вычистить все ссылки на спорный контент."Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде. В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к 'Яндекс.Видео' блокировку. Блокировка 'Яндекс.Видео' привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае 'Яндекс.Видео' это yandex.ru. Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи 'Яндекса', мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", — сообщили агентству RNS в пресс-службе "Яндекса".В компании подчеркнули, что не имеют возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта, и не могут отличить пиратский контент от легального. В результате, чтобы избежать блокировки, "Яндекс" удалил все спорные ссылки — в том числе те, которые могли вести на легальные ресурсы.∎"Яндекс" отказался удалять видеопиратов из выдачи читайте также"Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем, — объяснили в "Яндексе". — В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на 'Яндексе', а ресурсы 'Газпром-медиа', вполне возможно, лишились части трафика".