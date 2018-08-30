Дракой и серьезными травмами окончился очередной спектакль для Зинаиды Осиповой. Актрису театра Ромэн избил ревнивый коллега.

Дракой и серьезными травмами окончился очередной спектакльдля Зинаиды Осиповой. Актрису театра "Ромэн" избил ревнивый коллега.Артистку Московского музыкально-драматического цыганскоготеатра "Ромэн" доставили в больницу им. Боткина вечером 29 августа. УЗинаиды Осиповой, по словами врачей, была ушибленная травма головы, подозревалисотрясение мозга.Как выяснила подоспевшая полиция, актриса стала жертвойревнивого ухажера – актера того же театра. После окончания спектакля РусланРумянцев вызвал Зинаиду на разговор. Последовала сцена ревности, мужчинасхватил актрису за волосы и ударил лбом о лестничные перила. В результатеОсиповой потребовалась медицинская помощь.Зинаида Осипова работает в театре "Ромэн"с 2014 года. Она – актриса и скрипачка. Осипова участвовала, вчастности, в постановке "Король бубновый".Писать заявление на ревнивца в полицию актриса не стала. Темне менее, правоохранительные органы начали проверку, сообщает Рен ТВ.Напомним, на днях сообщалось о том, что бывший муж средь бела дня расстрелял собственную жену. Утром 19 августа пенсионер Анатолий Симонов напал на бывшую супругу. Симонов долго поджидал жертву: он сидел в засаде около подъезда экс-супруги. Когда женщина вышла на улицу, бывший супруг подошел к ней и выстрелил из ружья, спрятанного в пакете. Первый заряд прошел мимо, женщина попыталась убежать. Однако Симонов догнал ее и расстрелял в упор.