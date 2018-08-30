Новый дублер МКАДа соединил Киевское и Калужское шоссе. Это важнейшая магистраль, которая должна заметно улучшить транспортную доступность Солнцева, Коммунарки и соседних поселений. Еще одна особенность новой дороги - она соединена со строящимся участком Сокольнической линии метро.

Новый дублер МКАДа соединил Киевское и Калужское шоссе. Это важнейшая магистраль, которая должна заметно улучшить транспортную доступность Солнцева, Коммунарки и соседних поселений. Еще одна особенность новой дороги — она соединена со строящимся участком Сокольнической линии метро.Запах свежей краски и только что нанесенной дорожной разметки. Участок открыли с опережением графика: собирались сделать это только в сентябре, но сегодня по новой магистрали уже поехали первые автомобилисты.- Отличная трасса, полос много!Новая дорога длиною в 22 километра соединила Киевское и Калужское шоссе. Участок дублирует МКАД, что, соответственно, позволит существенно его разгрузить. Благодаря этой трассе движение станет менее интенсивным и на других московских магистралях."Кому нужно попасть с Ленинского проспекта на Калужское шоссе, минуя МКАД, могут воспользоваться этой магистралью", — говорит Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.По всему участку сделаны 9 дорожных развязок, 3 тоннеля, 3 пешеходных перехода и очистные сооружения. Плюс 5,5 километра шумозащитных экранов."Важная такая магистраль, сделана на серьезном уровне, в каждую сторону по 4 полосы. Что ж, поздравляю. Спасибо, ребята!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Проект сложный, так как параллельно возводится ветка метро, точнее, продолжение Сокольнической линии. Это четыре новые станции — две подземные и две наземные. По сути, даже не станции, а целые пересадочные комплексы.Подземные и наземные пешеходные переходы сейчас возводят на всех четырех строящихся станциях метро. По ним пассажиры смогут переходить и пересаживаться на все существующие в столице виды общественного транспорта и существенно экономить время.Всего 25 минут вместо полутора часов — столько будут добираться пассажиры из области в центр. Луч длиной в 12 километров свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Закончить метро планируют до конца года. Чтобы уложиться в такие сжатые сроки, работы ведут круглосуточно.