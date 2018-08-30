Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Траурная церемония пройдет 2 сентября. Выдающийся советский и российский артист Иосиф Давидович Кобзон скончался сегодня, на 81 году жизни. Свои соболезнования его семье уже выразил президент Владимир Путин.

Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Траурная церемония пройдет 2 сентября, сообщает агентство РИА Новости.Выдающийся советский и российский артист Иосиф Давидович Кобзон скончался сегодня на 81 году жизни. Свои соболезнования его семье уже выразил президент Владимир Путин.Почтила память усопшего официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал Иосифа Давыдовича "настоящей глыбой": всегда спокойным и рассудительным человеком. Глава ЛДПР напомнил, что именно Кобзон не испугался пойти на переговоры с террористами в театре на Дубровке и спас тогда троих детей.Руководитель коммунистической партии Геннадий Зюганов рассказал, что считает покойного наставником, а спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко отметила, что Кобзон всегда оказывал бескорыстную помощь. Милосердие и доброта – были главными чертами характера артиста.К соболезнованиям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. В своем микроблоге Twitter глава столицы написал, что Иосиф Кобзон стал главным голосом страны.Главный голос страны и нескольких поколений — таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 августа 2018 г.Почтил память артиста и бывший мэр российской столицы Юрий Лужков.