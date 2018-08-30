Работы по благоустройству начались в прошлом году

Работы по благоустройству начались в прошлом годуВ Костроме благотворительный фонд «Пока беда не коснулась всех» продолжает .Работы по благоустройству начались еще в прошлом году, однако деньги все еще нужны. На территории хотят установить лавочки и урны, разместить беседки, а также обустроить прогулочные зоны.Представители фонда намерены восстановить и заброшенный фонтан, который был установлен в парке почти 100 лет назад. Сейчас он стоит в полуразбитом состоянии.Волонтеры сами ведут строительные работы, но им нужны средства для закупки материалом.