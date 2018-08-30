87-летний Иван Краско рассказал, какие чувства испытывает сегодня к 27-летней супруге Наталье Шевель, которую весной поймали на измене. В настоящее время девушка путешествует по Европе, а ее муж анализирует их отношения.

87-летний Иван Краско рассказал, какие чувстваиспытывает сегодня к 27-летней супруге Наталье Шевель, которую весной поймалина измене. В настоящее время девушка путешествует по Европе, а ее мужанализирует их отношения.Иван Иванович заявил, что оразводе пока речи не идет. При этом он не исключил подобного варианта развитиясобытий."Наверно, кому-то этогохочется. Я говорил, что разведемся когда-нибудь. Торопливости не допускаю. Хочурасстаться по-человечески", – цитирует Краско Wday.ru. Прежних чувств кизбраннице пенсионер, похоже, уже не питает."Все меняется, всепроходит. Кто-то делает вид, что все хорошо, а мы просто живем", – отметилактер. Он добавил, что испытывает к жене чувство ответственности. Судя повсему, он жалеет оступившуюся молодую супругу. "Не в моих правилах гнать ее,как советуют некоторые. Я должен быть уверенным, что она найдет работу, жилье",– заявил Краско.Да и сама Шевель, пословам Ивана Ивановича, на него не в обиде. "Она ко мне относится нормально,по-человечески. Нет оснований относиться иначе", – признался артист.Ранее в своем Instagram девушка писала, что счастлива. "Будут еще в твоей жизни достойный мужчина и дети", – подбодрилиНаталью поклонники. "Очень надеюсь", – ответила жена Краско.Отметим, с ИванИванович с супругой живут в маленькой комнате квартиры, которую делят с другимиродственниками Краско. Впрочем, если Наталья захочет развода, актер вряд либудет препятствовать.