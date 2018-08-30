87-летний Иван Краско рассказал, какие чувства
испытывает сегодня к 27-летней супруге Наталье Шевель, которую весной поймали
на измене. В настоящее время девушка путешествует по Европе, а ее муж
анализирует их отношения.
87-летний Иван Краско рассказал, какие чувства
испытывает сегодня к 27-летней супруге Наталье Шевель, которую весной поймали
на измене. В настоящее время девушка путешествует по Европе, а ее муж
анализирует их отношения.
Иван Иванович заявил, что о
разводе пока речи не идет. При этом он не исключил подобного варианта развития
событий.
"Наверно, кому-то этого
хочется. Я говорил, что разведемся когда-нибудь. Торопливости не допускаю. Хочу
расстаться по-человечески", – цитирует Краско Wday.ru. Прежних чувств к
избраннице пенсионер, похоже, уже не питает.
"Все меняется, все
проходит. Кто-то делает вид, что все хорошо, а мы просто живем", – отметил
актер. Он добавил, что испытывает к жене чувство ответственности. Судя по
всему, он жалеет оступившуюся молодую супругу. "Не в моих правилах гнать ее,
как советуют некоторые. Я должен быть уверенным, что она найдет работу, жилье",
– заявил Краско.
Да и сама Шевель, по
словам Ивана Ивановича, на него не в обиде. "Она ко мне относится нормально,
по-человечески. Нет оснований относиться иначе", – признался артист.
Ранее в своем Instagram девушка писала, что счастлива. "Будут еще в твоей жизни достойный мужчина и дети", – подбодрили
Наталью поклонники. "Очень надеюсь", – ответила жена Краско.
Отметим, с Иван
Иванович с супругой живут в маленькой комнате квартиры, которую делят с другими
родственниками Краско. Впрочем, если Наталья захочет развода, актер вряд ли
будет препятствовать.