Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонниками снимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.

Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонникамиснимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.На снимке изображенпросторный номер отеля утром. В кадре – счастливая, улыбающаяся Гузеева накровати со спящей наследницей. Также на фото видны голые пятки девушки,торчащие из-под одеяла. Возможно, Ольга не захотела сниматься, либо еще непроснулась к завтраку."Мы с Лелькой в Тбилиси! И я наконец– то могу посвятить ей все свое времяи внимание! Мы выбралилучший отель. Самый центр, но очень тихо! Дерево, много света и воздуха,огромный номер, удобные кровати и!!! Меню подушек!!! Короче кайф! Рекомендую,ибо сама вскрыла мозг всем знакомым – где остановиться! Завтраки – отдельнаяпесня", – написала ведущая шоу "Давай поженимся". Пользователи соцсетипожелали маме с дочкой хорошего отдыха и поделились своими воспоминаниями о солнечнойГрузии."Для меня Грузия, скорееАбхазия, 40-летней давности: мацони, сулугуни, мамалыга, цванель, мандариновоеваренье, а самое вкусное и бесподобное, и любимое – суп аджеп сандай! Грузия -любовь навсегда!", "Обожаю Грузию. Хорошо отдохнуть и насладится летомвзахлеб", "Ой, Лариса! Какая Вы здесь счастливая! И эти ножки любимойдоченьки, торчащие из-под одеяла, объясняют это настоящее женское счастье! Хорошегоотдыха Вам!", – пожелали поклонники.