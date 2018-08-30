Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонниками
снимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.
Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонниками
снимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.
На снимке изображен
просторный номер отеля утром. В кадре – счастливая, улыбающаяся Гузеева на
кровати со спящей наследницей. Также на фото видны голые пятки девушки,
торчащие из-под одеяла. Возможно, Ольга не захотела сниматься, либо еще не
проснулась к завтраку.
"Мы с Лелькой в Тбилиси! И я наконец– то могу посвятить ей все свое время
и внимание! Мы выбрали
лучший отель. Самый центр, но очень тихо! Дерево, много света и воздуха,
огромный номер, удобные кровати и!!! Меню подушек!!! Короче кайф! Рекомендую,
ибо сама вскрыла мозг всем знакомым – где остановиться! Завтраки – отдельная
песня", – написала ведущая шоу "Давай поженимся". Пользователи соцсети
пожелали маме с дочкой хорошего отдыха и поделились своими воспоминаниями о солнечной
Грузии.
"Для меня Грузия, скорее
Абхазия, 40-летней давности: мацони, сулугуни, мамалыга, цванель, мандариновое
варенье, а самое вкусное и бесподобное, и любимое – суп аджеп сандай! Грузия -
любовь навсегда!", "Обожаю Грузию. Хорошо отдохнуть и насладится летом
взахлеб", "Ой, Лариса! Какая Вы здесь счастливая! И эти ножки любимой
доченьки, торчащие из-под одеяла, объясняют это настоящее женское счастье! Хорошего
отдыха Вам!", – пожелали поклонники.