Новость о смерти Народного артиста СССР стала шоком для его поклонников и коллег. Лев Лещенко узнал страшную новость одним из первых

Новость о смерти Народного артиста СССР стала шоком для его поклонников и коллег. Лев Лещенко узнал страшную новость одним из первых"Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек", – заявил Лещенко в интервью .В начале августа тот же Лев Валерьянович рассказывал журналистам: "Иосиф Давыдович не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное". Таким образом Лещенко опроверг появившиеся в СМИ многочисленные слухи о том, что Кобзон был выписан из больницы.Как сообщают СМИ, Кобзон скончался в столичном госпитале имени Бурденко.На протяжении тринадцати лет певец пытался победить онкологию. О кончине певца сообщил помощник супруги певца Нинель Кобзон: "Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем".НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ