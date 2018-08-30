Перебегавший проезжую часть лось устроил аварию в подмосковной Балашихе - животное опрокинуло мотоцикл, выбив его владельца из седла. По меньшей мере два автолюбителя сняли инцидент на видео.

Перебегавший проезжую часть лось устроил аварию в подмосковной Балашихе — животное опрокинуло мотоцикл, выбив его владельца из седла. По меньшей мере два автолюбителя сняли инцидент на видео.ДТП произошло около семи часов утра 28 августа на Щелковском шоссе, в районе квартала Изумрудный. Крупный лось, очевидно, решил перебраться из Горенского лесопарка на вольные хлеба, но для этого ему пришлось преодолеть четыре полосы оживленной дороги. Водители "Газели" и легковушки вовремя заметили необычного пешехода и притормозили, а вот байкер оказался на пути разогнавшегося зверя. В последний момент он попытался уйти в сторону, но безуспешно.После столкновения мотоциклист еще несколько метров проскользил по асфальту, а перепуганный лось врезался в отбойник и упал на проезжую часть. Впрочем, уже через секунду он перемахнул через ограждение и скрылся в лесу. Что до байкера, то он получил легкие травмы и еще несколько минут приходил в себя на обочине.Встречи на дороге со столь крупными животными нередко заканчиваются гибелью не только сохатых, но и владельцев автомобилей, так что байкеру в данном случае повезло выйти из ДТП почти невредимым.