Машина, как у Путина: одна из главных премьер Московского автосалона в 2018 году. Завесу тайны над Арканой приподнял Renault. Концепт новой Нивы от АвтоВАЗа. Все московские новинки мирового автомобилестроения в объективе Катерины Волковой.

Машина, как у Путина: одна из главных премьер Московского автосалона в 2018 году. Завесу тайны над "Арканой" приподнял Renault. Концепт новой "Нивы" от АвтоВАЗа. Все московские новинки мирового автомобилестроения в объективе Катерины Волковой.