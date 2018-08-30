Французский полузащитник ведущего клуба Лиги 1 Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо может по окончании нынешнего сезона оказаться в чемпионате Англии. На хавбека претендует чемпион премьер-лиги Манчестер Сити. Ранее интерес к французу проявляла испанская Барселона.

Французский полузащитник ведущего клуба Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо может по окончании нынешнего сезона оказаться в чемпионате Англии. На хавбека претендует чемпион премьер-лиги "Манчестер Сити". Ранее интерес к французу проявляла испанская "Барселона".Игрок дано объявил, что не станет продлевать контракт с "ПСЖ", который действует до лета будущего года и покинет Париж на правах свободного агента, напоминает издание RAC1. Агенты Рабьо вели переговоры с "Барсой", но о договоренностях не сообщалось.Теперь в гонку за 23-летнего перспективного полузащитника вступил клуб Хосепа Гвардиолы. По информации из стана "МанСити", агенты француза готовы встретиться в Манчестере с руководством "горожан", чтобы обсудить возможный трансфер.