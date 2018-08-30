30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Стороны будут подробно обсуждать политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее. Они определят конкретные и скоординированные шаги на соответствующих направлениях политико-дипломатической работы.

30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировал телеканал "Россия 24".По ее словам, стороны будут подробно обсуждать политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее. Они определят конкретные и скоординированные шаги на соответствующих направлениях политико-дипломатической работы.Захарова также отметила, что Лавров и его сирийский коллега должны предметно рассмотреть перспективные планы содействия урегулированию в Сирии в рамках астанинского процесса.Между тем, западные партнеры, по мнению Захаровой, по всей видимости, не заинтересованы в сирийском урегулировании.Вероятная инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб сорвет мирный процесс в Арабской Республике и поставит под угрозу глобальную безопасность, заявила официальный представитель МИД.