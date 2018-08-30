С момента начала работы сервиса «Мобильный избиратель», 25 июля 2018 года, возможностью выбора удобного избирательного участка для голосования 9 сентября воспользовались более 200 тысяч россиян. При этом рост активности граждан пришелся на период с 21 по 28 августа – за семь дней было подано свыше 100 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Больше половины заявлений от общего количества было подано в электронном виде через Единый портал госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги».

С момента начала работы сервиса Мобильный избиратель, 25 июля 2018 года, возможностью выбора удобного избирательного участка для голосования 9 сентября воспользовались более 200 тысяч россиян. При этом рост активности граждан пришелся на период с 21 по 28 августа – за семь дней было подано свыше 100 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Больше половины заявлений от общего количества было подано в электронном виде через Единый портал госуслуг и мобильное приложение Госуслуги.Для дистанционного выбора удобного избирательного участка нужно в электронной форме на gosuslugi.ru или в мобильном приложении указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления – для участия в федеральных выборах и региональных выборах глав субъектов. После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение с информацией о выбранном избирательном участке. При голосовании 9 сентября избирателю достаточно будет предъявить паспорт РФ и информацию из личного кабинета Госуслуг в печатном или электронном виде.Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно и лично, обратившись в территориальную или участковую избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом информация о статусе обработки заявления отобразится в Личном кабинете пользователя на Едином портале госуслуг.Услуга Мобильный избиратель доступна жителям 37 субъектов РФ, в которых 9 сентября в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, депутатов законодательных собраний, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам. Выбрать удобный избирательный участок в своем регионе можно до 5 сентября 2018 года.Проект реализует РТЛабс в качестве основного технологического партнера ПАО Ростелеком по развитию и эксплуатации электронного правительства по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *АО РТ Лабс (www.rtlabs.ru,) – дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.